Четыре класса в школе Верхнего Уфалея ушли на карантин по ОРВИ

В уральском городе четыре класса отправили на карантин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ ученики 1»А», 4»Б», 8»Б», 8»В» классов МБОУ «СОШ №1» с 15 сентября по 21 сентября переведены на дистанционный режим обучения.

Напомним, в понедельник минобрнауки региона сообщало о введении карантина в 14 классах 9 школ Челябинской области из-за повышенного уровня заболеваемости ОРВИ. Кроме того, два класса в школах Сосновского района и Трехгорного перевели на режим изоляции по причине контакта с больным COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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