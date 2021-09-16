16 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

16.09.2021, четверг

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике в режиме видео-конференц-связи

10:00 Челябинск – Первый день конференции, посвященной формированию единой концепции оказания медицинской помощи пациентам с критической ишемией нижних конечностей (Кинотеатр «Мегаполис», Свердловский пр., 51А, Мегазал)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Роль региональных НКО в создании возможностей для детей с ОВЗ»

12:00 Челябинск – Заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (Центр культурно-информационной деятельности Челябинска, ул. Елькина, 45, конференц-зал)

18:30 Челябинск – В рамках выставки челябинского художника Владислава Ваганова «Метаморфозы воскресного дня» состоится поэтический вечер «Посвящение Челябинску» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова пл. Революции, 1)

Челябинск. Другие новости 15.09.21

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