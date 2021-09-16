В Челябинске начали массово вакцинировать от гриппа

В Челябинске стартовала массовая вакцинация от гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, жители города в преддверии неблагоприятного эпидемиологического сезона, когда традиционно отмечается всплеск заболеваний вирусными инфекциями, могут обезопасить себя и своих близких. В поликлиники города в достаточном количестве поступила вакцина от гриппа.

Острые респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп, в межсезонье остаются наиболее распространенными заболеваниями. Начиная с прошлого года, в связи с циркуляцией новой коронавирусной инфекции, был отмечен значительной рост заболеваемости ОРВИ, напоминают в администрации Челябинска.

Возбудитель гриппа постоянно присутствует в структуре вирусов, поэтому важно быть привитым от сезонного гриппа как можно раньше. По данным Роспотребнадзора, в новом сезоне ВОЗ рекомендовала включить в состав вакцин штаммы вируса гриппа А – A/Wisconsin, A/Cambodia, A/Victoria, а также штаммы вируса гриппа B/ – В/Washington и B/Phuket 9. Как уточнили в пресс-службе мэрии, в состав отечественной вакцины включены штаммы A/Victoria, A/Cambodia, В/Washington и B/Phuket 9 (для четырехвалентной вакцины).

«Своевременная вакцинация против гриппа остается наиболее эффективным методом профилактики заболевания и снижения риска осложнений. В последние годы, благодаря организации широкомасштабной прививочной кампании, растет охват населения, которое принимает решение защитить себя от гриппа», – отмечают чиновники.

Поставить бесплатную прививку могут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к вакцинации, в поликлинике по месту жительства. Важно отметить, что граждане, которые были вакцинированы от Covid-19, могут поставить прививку от гриппа после 30 дней с даты последней вакцинации от коронавирусной инфекции.

Для прохождения процедуры вакцинации нужно при себе иметь паспорт, полис ОМС и заполнить согласие пациента.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.09.21

16 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Четыре класса в школе Верхнего Уфалея ушли на карантин по ОРВИ. / В Челябинской области возбудили уголовное дело после срыва работ по вводу котельной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»