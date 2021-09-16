Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 92 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 365 новых случаев коронавируса, среди них 3 школьников.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженного.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 92 тысячи 349 инфицированных. 4 тысячи 350 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 76).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 16.09.21
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