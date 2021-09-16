Южноуралец потерял в лесу трактор, а потом и сам заблудился

Спасателям пришлось помогать южноуральцу, потерявшемуся в лесу в поисках трактора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, с трех часов дня до десяти вечера 15 сентября спасатели Усть-Катавского отряда проводили поиск заблудившегося местного жителя.

40-летний мужчина, пытаясь найти ранее оставленный в лесной местности трактор, сам потерялся и не мог самостоятельно найти дорогу. Спасатели, уточняя по телефону местоположение и описание окружающей местности у потерявшегося, обследовали район Рахмановских гор пешим ходом, на автомобиле и на квадроцикле.

Несмотря на сложные погодные условия, понизившуюся температуру воздуха и сильный ливень, заблудившийся в поисках дороги удалился на 30 километров от ближайшего населенного пункта. Уже в сумерках спасатели обнаружили мужчину. Состояние здоровья не вызывало опасений – от медицинской помощи пострадавший отказался. Его транспортировали в город и передали сотрудникам полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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