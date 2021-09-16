В Магнитогорске магазин ограбили два раза за день

Пятеро жителей Еманжелинска предстанут перед судом за ограбление магазина в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Еманжелинска, обвиняемых в краже и грабеже.

По версии следствия, в декабре 2020 года двое из обвиняемых и их приятель, находясь в помещении магазина «Адидас Дисконт» в Магнитогорске, убедившись, что за ними никто не наблюдает, похитили с вешалок 12 мужских курток, причинив ущерб на общую сумму свыше 60 тысяч рублей.

В тот же день вечером все пятеро соучастников и неизвестный забежали в торговый зал того же магазина, где на глазах сотрудников и посетителей похитили 10 женских пуховиков и 12 женских курток, причинив материальный ущерб на общую сумму около 158 тысяч рублей. После чего с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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