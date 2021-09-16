Жительница пригорода Челябинска добилась госпитализации, пообещав лечь на пороге правительства

После угрозы лечь перед администрацией Челябинской области жительнице Копейска дали направление на госпитализацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Копейска полторы недели добивалась того, чтобы ее положили на лечение в инфекционное отделение. Об этом она написала в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Прошу помощи по вопросу оказания медицинской помощи, – написала женщина. – Проживаю в Копейске. Недавно начались проблемы со здоровьем, кроме всего прочего выявили описторхоз. На лечение нужно лечь в инфекционное отделение. Потанинское отделение отдано под ковидный госпиталь, в областной больнице тоже что-то в этом роде. Как вариант – 2-е отделение на ЧМЗ. Но там нет мест, звоню и езжу туда вторую неделю. На 36 мест стоит 39 коек. Ковид это, конечно, актуально, но нам, остальным, что делать?!»

Отчаявшаяся копейчанка пообещала приехать к зданию правительства Челябинской области и лечь перед входом, если ее проблему не решат. Угроза возымела свое действие. По словам родственницы женщины, сегодня днем копейчанку положили в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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