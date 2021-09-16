Банки отказали мэрии Челябинска в кредитовании

Власти Челябинска не смогли заинтересовать кредиторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 аукционов на открытие кредитных линий для мэрии Челябинска признали несостоявшимися. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Такая информация размещена на портале госзакупок.

Напомним, власти Челябинска намеревались получить доступ к кредитным линиям на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Максимальная переплата по кредитам должна была составить 494 миллиона рублей.

1,7 миллиарда рублей из заемных средств чиновники намеревались потратить на погашение основной части долга по коммерческим кредитам, взятым в 2019-2020 годах. 1,1 миллиарда – на покрытие дефицита бюджета. 54 миллиона рублей – на погашение части бюджетного кредита, привлеченного в 2018 году.

При этом власти запрашивали кредитные линии на год (200 миллионов рублей), два года (1,6 миллиарда) и три года (1,053 миллиарда рублей).

Однако условия, предлагаемые мэрией, не устроили банкиров. Так, размер процентной ставки, на которую соглашалась мэрии, составлял не более 1% от ключевой ставки ЦБ РФ. При этом кредитные линии могли не выбрать полностью, а то и вовсе не задействовать, получи городской бюджет дополнительные поступления. В этом случае банкирам намного проще держать свои деньги на счетах ЦБ, получая гарантированные на сегодня уже 6,75% годовых, нежели резервировать их под возможный кредит властям Челябинска в надежде заработать хотя бы на 1% больше, рискуя при этом не получить ничего в случае, если деньги окажутся невостребованными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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