Число классов, закрытых на карантин на Южном Урале, приблизилось к трем сотням

В школах Челябинской области на карантин по ОРВИ и коронавирусу закрыли почти 300 классов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области продолжают отправлять на дистанционное обучение учащихся отдельных классов. Это связано с продолжающимся ростом заболеваемости ОРВИ.

По данным министерства образования и науки региона, на сегодня на карантин закрыты 285 классов в 95 школах Южного Урала.

Также на дистанционное обучение переведены учащиеся 12 классов в 8 школах после контакта с больным COVID-19. По этой же причине карантин введен в 18 группах детских садов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.09.21

Инфляция в России снова ускорилась: цены растут в большинстве регионов. / В Челябинске весь тираж кандидата в Госдуму пропал по дороге из типографии к избирателям. / Банки отказали мэрии Челябинска в кредитовании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»