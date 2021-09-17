17 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

17.09.2021, пятница

10:00 Челябинск – Второй день конференции, посвященной формированию единой концепции оказания медицинской помощи пациентам с критической ишемией нижних конечностей (Кинотеатр «Мегаполис», Свердловский пр., 51А, Мегазал)

12:00 Челябинск – Онлайн-конференция, приуроченная к Дню машиностроителя («АиФ-Челябинск»)

14:00 Челябинск – Конференция работников и обучающихся ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»: выборы членов Ученого Совета университета и принятие нового Коллективного договора (ЮУрГУ, главный учебный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)

18:00 Челябинск – Народное гуляние «Создаем будущее вместе» в рамках празднования 285-летия Челябинска (Сквер «Семейный»)

19:30 Челябинск – Фестиваль «Парад моды» в рамках празднования 285-летия Челябинска (Кировка)

Челябинск. Другие новости 16.09.21

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