Челябинцы, ограбившие почтальона, разносившую пенсии, пытались выйти на свободу

В Челябинске рассмотрели апелляцию двух грабителей женщины-почтальона, настаивавших на своей невиновности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор в суде апелляционной инстанции отстоял обвинительный приговор в отношении двух южноуральцев, осужденных за открытое хищение у почтальона сумки с деньгами.

Советский районный суд Челябинска признал горожан виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере.

Суд установил, что 3 февраля 2018 года мужчины ворвались в одну из квартир в поселке Новосинеглазово, зная, что в квартиру должен прийти почтальон для выдачи пенсии. Дождавшись прихода сотрудника почты, они брызнули из баллончика с опасным веществом в лицо женщине, выдернули сумку с деньгами и скрылись. В сумке у почтальона было свыше 342 тысяч рублей, которыми грабители распорядились по своему усмотрению.

Подсудимые вину в инкриминируемом преступлении не признали, им назначено наказание по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденные и их защитники обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции, просили их оправдать за непричастностью к совершенному преступлению.

Областной суд отклонил доводы апелляционных жалоб, приговор суда в части квалификации действий осужденных и размера наказания оставил без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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