Челябинка заявила о краже сотового, чтобы не платить ломбарду

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного доноса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Еткульского района обратилась 22-летняя жительница Еманжелинска с заявлением о краже у нее сотового телефона, оценив ущерб в 8 тысяч рублей.

Однако в ходе проверки сотрудники ОМВД установили, что девушка сама заложила телефон в ломбард, а деньги потратила. Но залоговые деньги отдавать очень не хотелось, поэтому она и заявила в полицию с заявлением о краже. При этом при обращении к полицейским женщину предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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