Южноуральцы пожаловались на пустующий ФАП. В минздраве не поверили

Южноуральская деревня осталась без единственного медика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с лета нынешнего года ФАП в деревне Попово Чебаркульского района пустует. Жители территории, по сути, лишены медицинской помощи, так как доступного сообщения с другими населенными пунктами не существует. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «А.Л. Текслер, помоги».

«Уважаемый Алексей Леонидович! Я обращаюсь к вам от всех жителей деревни Попово Чебаркульского района. Наша деревня осталась без медработника, – пишет жительница региона. – До недавнего времени в нашем ФАПе на протяжении многих лет работала фельдшер, которая этим летом ушла на пенсию. Сейчас наш ФАП пустует. По любому поводу нужно ехать в Варламово – на прием, на уколы, за лекарствами. А это нужно нанять машину, если нет своей. Автобусного сообщения между населенными пунктами у нас практически нет, деревня далеко от трассы. А нанять машину сейчас не так просто – все боятся короновируса, и никто тебя заболевшего не повезет».

При этом заболевших сейчас очень много, сетуют южноуральцы. Резко изменилась погода, отопление до 1 октября давать не собираются. «Мы ведь не в Челябинске живем, зачем нам тепло? И медик зачем? Быстрей все вымрем и сдохнем! – возмущаются жители деревни. – В Варламово в поликлинике не протолкнуться, где тут социальную дистанцию держать, здесь и пенсионеры на уколы, и короновирусные, и дети из садика и школы просто за справкой, что уже выздоровели! Раньше все это было у нас под боком, и прием, и справки, и хотя бы минимальный набор лекарств! А сейчас мы отрезаны от мира, как весной, когда в наводнение заливает наш мост! Передвижной ФАП нам обещали раз в неделю на полтора часа! Это смешно и мало! Так и этого передвижного ФАПа никто не видел ни разу, хотя везде объявления висят!"

Интересно, что в самой деревне живет медик. Только работает она в ФАПе в Звягино, так как раньше места в деревенском ФАПе не было. Теперь место есть, и женщина хотела бы работать в своей деревне, говорят жители, но ее в населенный пункт не переводят. «Вот и ездит она каждый день за тридевять земель на перекладных, а мы страдаем без медика, – жалуются южноуральцы. – Молодых специалистов к нам на работу не привлекают, никому это не надо, кроме нас, а мы сделать ничего не можем».

На жалобу весьма оперативно отреагировали специалисты министерства здравоохранения Челябинской области. Оперативно, но странно. Чиновники попросили южноуральцев... отправить жалобу на официальный портал ведомства либо озвучить ее по телефону. «Это необходимо для решения данного вопроса», – настаивают в региональном минздраве.

А ведь ведомство наверняка в курсе того, что единственный фельдшер ФАПа в Попово ушла на пенсию, и теперь пункт пустует, а жители деревни лишены медицинской помощи. Мало того, теперь чиновники узнали о проблеме еще и прочитав жалобу в интернет-сообществе. Но там, видимо, буквы какие-то неправильные. И действенными могут быть только буквы, опубликованные на официальном портале минздрава. Выходит, пока их официально не поставят в известность о том, что ведомство не выполняет свою непосредственную обязанность по обеспечению жителей области доступной медицинской помощью, действовать они не намерены.

Кстати, это не единственный населенный пункт Чебаркульского района, жители которого оказались в подобном положении. «Чебаркульский район, поселок Мирный! Ужас – с маленькими детьми найти машину и ехать в Тимирязевский (а у меня 4 детей). Автобус был раз в неделю (передвижной ФАП), и тот убрали! Вот, и как жить?" – сетует жительница поселка в комментариях к записи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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