Челябинская область продолжает отставать от лидеров потребительского рынка Урала

Рост розничной торговли на Южном Урале не может вытащить регион из числа аутсайдеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, по динамике оборота розничной торговли региннаходится на 2 месте (+8,4%) среди регионов Урала.

При этом Южный Урал занял первые позиции по приросту объемов продаж пищевых продуктов (+11,2%) и платных бытовых услуг (+34,5%) в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.

Впрочем, несмотря на столь оптимистичные показатели, Челябинская область остается в группе региональных аутсайдеров. Лидером по обороту розничной торговли на душу населения остается Тюменская область (162 тысячи 755 рублей). Второе место традиционно занимает Свердловская область (158 тысяч 403 рубля). Замыкает тройку лидеров Башкирия (132 тысячи 935 рублей). На четвертом месте находится Пермский край (131 тысяча 706 рублей).

Челябинская область находится лишь на строчку ниже. Но при сопоставимом с пермяками уровне доходов оборот розницы на душу населения составляет лишь 108 тысяч 679 рублей – на 23 тысячи рублей меньше, чем у соседей по рейтингу. Это больше, чем разница между аналогичными показателями у Южного Урала и Курганской области, занимающей последнее место (89 тысяч 391 рубль, то есть всего на 19,3 тысячи рублей меньше, чем у челябинцев).

Таким образом, Челябинская область продолжает оставаться в группе аутсайдеров, серьезно отстающих по оборотам от четырех регионов-лидеров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.21

Паника на старте и списки от соцзащиты: в первый день голосования на Южном Урале заявили о нарушениях. / Южноуральцы пожаловались на пустующий ФАП. В минздраве не поверили. / Челябинка заявила о краже сотового, чтобы не платить ломбарду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»