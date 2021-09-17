Паника на старте и списки от соцзащиты: в первый день голосования на Южном Урале заявили о нарушениях

Наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях в первый день голосования в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушения начались в самом начале первого дня голосования, 17 сентября. «В Центральном районе полный бардак, – сообщили наблюдатели, спустя 20 минут после официального старта голосования. – Часть УИКов закрыты. Не пускают журналистов и кандидатов. Пломбировка КОИБов не осуществляется. Просто висит, не охватывая крышку». Последнее нарушение было отмечено не только в Центральном, но и в Калининском и Курчатовском районах областного центра.

Утро первого дня голосования в Центральном районе Челябинска явно не задалось. Так, в 8:28 горожане рассказали в соцсетях о том, что УИК №811 просто закрылись. Участок №810 открылся только в 8:23, при этом некоторые избиратели ушли, так и не дождавшись открытия. Председатель же обвинила в всем наблюдателей, которых пустила только через полчаса после открытия участков.

Отличился и Калининский район. В УИК №228 членов комиссии поймали на самостоятельном заполнении заявлений о надомном голосовании. После же выезда сразу в нескольких округах независимые наблюдатели стали сообщать интересные особенности. За несколько минут до визита членов комиссии к «надомникам» приходили агитаторы от одной из партий и вручали избирателям пакеты с гречкой.

Также независимые кандидаты и наблюдатели отмечают обилие «надомников» на некоторых участках. Например, в УИК №599 в списке для надомного голосования оказалось 147 человек, при этом заполнен он был с нарушениями: указаны только адрес и ФИО избирателя. В УИК №568 (Калининский район) заявление на надомное голосование из 45 человек, включенных в список, подали только 7. В Центральном районе УИК №814 списки для надомного голосования получила от органов соцзащиты, утверждают общественники.

Не обошлось и без стандартных нарушений. Так, по приезду к ЧВВАКУШ, где должны были проголосовать все военнослужащие части и курсанты, независимых наблюдателей на территорию на пустили. Так что 600 человек, заявленных в списках, проголосовали без положенного контроля со стороны общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.21

Южноуральцы пожаловались на пустующий ФАП. В минздраве не поверили. / Челябинка заявила о краже сотового, чтобы не платить ломбарду. / Челябинцы, ограбившие почтальона, разносившую пенсии, пытались выйти на свободу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»