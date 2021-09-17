Челябинцы жалуются на водителей трамваев

Жители Челябинска жалуются на водителей трамваев. Среди основных претензий резкая манера вождения (что на челябинских разбитых путях чревато травами для пассажиров) и нетерпеливость на остановках – людям зачастую приходится выскакивать в закрывающуюся дверь, а иногда двери и вовсе не открывают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы горожане публикуют в специализированных транспортных группах в соцсетях:

«15 сентября, время 21:00, маршрут №8. Выхожу с коляской. Водитель закрывает двери, хотя я еще не вышла и кричит вслед, что спускаюсь долго! Дверью защемило коляску и мою ногу».

«16.09.2021, маршрут №14, время примерно 21:35, остановка «Труда». У средней двери стоит пожилая женщина с тележкой, уже даже скорее бабулька. Водитель на остановке решает открыть только заднюю дверь, игнорируя эту бабульку. Та в свою очередь несколько раз просит открыть среднюю дверь, правда, не очень громко – ну, видимо голос у нее такой тихий. В итоге водитель просто закрывает заднюю дверь и дает резкого тапка в пол... Добежать до задней двери бабулька бы не успела, тем более с тележкой. Пришлось мне быстро встать и напомнить водителю, что на остановках нужно открывать двери, чтобы высадить пассажиров.

Бабульку жалко – почти до коммуны её довезли. Водитель, конечно, пыталась оправдаться, что просто не увидела эту бабульку – якобы, она стояла на нижней ступеньке. На что даже кондуктор ей ответила: она стояла у двери на верхней ступеньке. «В зеркала-то смотреть надо, для чего тебе зеркала-то?» – цитата кондуктора».

Отметим, что транспортная реформа, начинающаяся в Челябинской агломерации, ставит своей задачей пересалить как можно больше горожан с личного транспорта на общественный. Однако при таком отношении к пассажирам это вряд ли получится, даже если отремонтировать в городе все трамвайно-троллейбусные сети и заменить весь подвижной состав на новый.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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