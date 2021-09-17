Юбилейная Ильменка все-таки состоится

45-ый, юбилейный, Ильменский фестиваль авторской песни все-таки состоится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении фестиваля 10 – 11 ноября в Челябинске. Масштаб мероприятия придется сократить – проводиться традиционный слет бардов и их поклонников будет в городском формате. Площадка. Правда пока не определена, но повторить размах «природной» Ильменки вряд ли удастся.

Напомним, Ильменский фестиваль традиционно проводился в июне в окрестностях Миасса. Однако в 2020 и 2021 годах фестиваль отменили из-за коронавируса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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