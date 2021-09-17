Явка на выборах в Челябинской области преодолела 15%-ную отметку

В первый день выборов в Госдуму проголосовать успели больше 15% южноуральцев, многие – из дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 20 часам 17 сентября на выборах в Государственную думу России проголосовали 15,23% южноуральцев, обладающих правом голоса.

Беспрецедентную явку продемонстрировали ЗАТО: в Трехгорном явка составила 37,06%, в Снежинске – 30,98%.

20%-ный порог явки превысили также Нагайбакский (29%), Троицкий (27,82%) и Кизильский (26,24%) районы.

В Челябинске первого дня голосования лидером стал Металлургический район – 16,46%. Далее следует Советский район 13,2%. Меньше всех явка в «спальных» Калининском (10,01%) и Курчатовском (9,17%) районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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