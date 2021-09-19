19-20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

19.09.2021, воскресенье

10:00 Челябинск – XI Чемпионат города Челябинска по конному спорту в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится (стадион, ул. Троицкая, 1Г)

10:00 Челябинск – Открытие Фестиваля первой помощи (GoGreenCenter, ул. Братьев Кашириных, 55)

11:00 Челябинск – Развлекательная программа для детей: ростовые куклы, игры, конкурсы (Клуб поселка Шершни, ул. Центральная, 3А)

12:00 Челябинск – День Жан-Поля Бельмондо в киноклубе им. Леонида Оболенского: демонстрация кинофильма «Безумный Пьеро» (ул. Сони Кривой, 38)

12:00 Челябинск – Праздничный концерт в рамках празднования 285-летия Челябинска (ПКиО Калининского района, ул. Чайковского, 185/2)

12:00 Челябинск – Праздничный концерт (Клуб поселка Шершни, ул. Центральная, 3А)

14:00 Челябинск – День Жан-Поля Бельмондо в киноклубе им. Леонида Оболенского: демонстрация кинофильма «Старший Фершо» (ул. Сони Кривой, 38)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Автоматический рисунок» в рамках выставки челябинского художника Владислава Ваганова «Метаморфозы воскресного дня» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина)

16:10 Челябинск – День Жан-Поля Бельмондо в киноклубе им. Леонида Оболенского: демонстрация кинофильма «Стукач» (ул. Сони Кривой, 38)

18:00 Челябинск – День Жан-Поля Бельмондо в киноклубе им. Леонида Оболенского: Кинолекция, ведущий Роман Прецер (ул. Сони Кривой, 38)

20.09.2021, понедельник

13:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 18.09.21

В Челябинской области во второй день голосования сократилась явка. / На выборах в Госдуму России голосуют даже покойники и привидения. / По избирателям понесли водку и закуску. Читать дальше

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