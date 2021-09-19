На Южном Урале ожидаются снегопады

В Челябинской области продолжается похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня районе перевала Уреньга выпал снег. Снегопады ожидаются и в ближайшие сутки: сегодня ночью и завтра днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, в горах может установиться временный снежный покров.

Ночью температура местами опустится до минус 4. Завтра днем – не выше плюс 11. Будет ветрено: ночью порывы могут достигать 17 метров в секунду, днем – 14.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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