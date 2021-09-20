18-летний южноуралец сбил на зебре 9-летнюю девочку

В Миассе ребенка сбили на пешеходном переходе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Миасса, авария произошла 16 сентября в 16:40 в районе дома №27 по улице Победы.
Водитель, которому только в этом году исполнилось 18 лет, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.09.21
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