18-летний южноуралец сбил на зебре 9-летнюю девочку

В Миассе ребенка сбили на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Миасса, авария произошла 16 сентября в 16:40 в районе дома №27 по улице Победы.

Водитель, которому только в этом году исполнилось 18 лет, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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