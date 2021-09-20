«Труба уже похожа на ежика»: копейчане четвертый год не могут добиться ремонта водопровода

Дом в пригороде Челябинска четвертый год топит из-за аварийной трубы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четыре года жители дома №32А по улице Ленина в Копейске не могут добиться решения проблемы водоснабжения. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «А.Л. Текслер, помоги».

По словам горожан, обращения в коммунальные службы нужно результата не дают. Вода зачастую не добирается доже до второго этажа. Зато в подвале регулярно возникает бассейн.

«При каждом нашем обращении нам обещают произвести капитальный ремонт, – пишут копейчане. – А в результате просто откачивают воду и забивают очередной «чепик», и наша труба уже похожа на огромного ежика».

Вот и 18 сентября в очередной раз приехала бригада, откачала воду, забила чепики и уехала, сетуют жители. «А 19 сентября в колодце снова вода и напора воды в наших кранах тоже нет. В течение почти четырех лет мы боремся с этой проблемой, а результаты плачевны – вода в подвале нашего дома, нет напора в кранах. На втором этаже дома даже нет возможности принять душ. Плату за водоотведение и водоснабжение мы всем домом оплачиваем регулярно, а оплаченными услугами воспользоваться не можем», – жалуются южноуральцы.

Жильцы дома пытались обращаться в прокуратуру, но в МУП и мэрии на запрос надзорного ведомства ответили, что ремонты производятся регулярно. На этом дело и закончилось. «Куда еще обращаться? и как с этим бороться?" – возмущаются копейчане.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.21

18-летний южноуралец сбил на зебре 9-летнюю девочку. / «Единая Россия» и ЛДПР теряют позиции на Южном Урале. / В Челябинской области обработано 99% голосов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»