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Понедельник, 20 сентября 2021, 10:46 мск

Новости Челябинск

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Каждый пятый южноуралец боится потерять работу

Все больше жителей Челябинской области опасаются остаться без работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу 19% жителей Южного Урала считают, что им угрожает увольнение в ближайшее время. Еще 72% подобной угрозы со стороны своего работодателя не чувствуют, а 9% затруднились ответить. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, среди трудоспособного населения региона.

«В третьем квартале работники из Челябинской области чаще боятся потерять работу: так, во втором квартале увольнения опасались 17% опрошенных, а не видели для себя такого риска 77%», – прокомментировала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Индекс стабильности на текущем месте работы у жителей региона существенно снизился: с 0,51 во втором квартале 2021 года до 0,43 в третьем квартале – то есть, в целом респонденты чувствуют себя на текущей работе менее уверенно, чем раньше. Кстати, во втором квартале по индексу стабильности на текущей работе регион занимал пятое место в стране, а сейчас – лишь 27-е.

По России в целом увольнения в третьем квартале опасаются 20% респондентов, не опасаются – 71% (во втором квартале: 21% и 70% соответственно). Лидерами по доле тех, кто чувствует угрозу увольнения, в третьем квартале стали Липецкая (28%), Ярославская (27%) и Тверская (26%) областях.

И наоборот: тех, кто не считает, что может быть уволен в ближайшее время, больше всего в Кировской (89%), Пензенской (84%) и Брянской (83%) областях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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