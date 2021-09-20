Бухгалтер администрации перепутала муниципальный бюджет с собственным карманом

В Челябинской области бухгалтер муниципальной администрации похитила из бюджета более 500 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, с октября 2019 по февраль 2021 года главный бухгалтер управления экономики, недвижимости и предпринимательства администрации Чесменского района ежемесячно в день выдачи зарплаты перечисляла определенные суммы на счет своего мужа, который в администрации трудоустроен не был.

В целом, женщина похитила около 545 тысяч рублей.

Кроме того, с февраля по октябрь 2020 года бухгалтер переводила из бюджета деньги в счет взыскания по исполнительному листу, выданному на ее имя, украв таким образом еще в свыше 30 тысяч рублей.

Прокурор Чесменского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Материалы направлены в Чесменский районный суд для рассмотрения по существу.

На имущество женщины наложен арест.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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