В Магнитогорске полиция открыла огонь по убегавшей машине

Полиции пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного магнитогорца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ночью на одной из улиц Магнитогорска внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Киа», ехавший по дороге с нарушением правил дорожного движения.

Полицейские потребовали, чтобы водитель иномарки остановился, но тот пустился наутек. Инспекторы ДПС бросились в погоню. После того, как в ходе преследования южноуралец несколько раз выскочил на встречку, полицейские открыли огонь: сначала в воздух, а затем и по машине. Только тогда автомобиль остановился.

За рулем иномарки оказался 31-летний местный житель. Мужчина был пьян.

В отношении правонарушителя составлено 6 административных материалов в том, числе по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), по данному факту административный материал направлен в мировой суд Нагайбакского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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