Жительница Снежинска отправила мошенникам 7 миллионов рублей

Жительница Снежинска стала жертвой мошенников и лишилась почти 7 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Снежинска обратилась 55-летняя горожанка.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Женщину убедили пойти в банк и оформить самостоятельно кредит на максимальную сумму, которую могут одобрить, исходя из ее дохода. Это нужно было сделать якобы для того, чтобы получить полный лимит по кредиту и предотвратить попытки мошенников повесить на нее займ.

Поверив звонившему, женщина обратилась в банк и оформила кредит на сумму более 2,5 миллионов рублей. Далее, по указанию неизвестных, жительница Снежинска через банкомата частями перевела полученные деньги на номера мобильных телефонов, которые ей диктовали.

На протяжении трех последующих дней злоумышленники звонили женщине и вновь сообщали о необходимости оформления кредитов в различных финансовых организациях и перевода полученных средств на «защищенный счет», специально открытый на ее имя. В результате горожанка оформила кредиты еще в 4 финансовых организациях на сумму свыше 4 миллионов рублей, обналичила средства и перечислила их на «безопасные» счета. На протяжении осуществления всех переводов денежных средств потерпевшая непрерывно находилась на связи с мошенниками.

Общий ущерб составил около 7 миллионов рублей. Полицейскими установлено, что жительница Снежинска перевела деньги разными суммами на 160 телефонных номеров.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по ЗАТО Снежинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления и задержание злоумышленников.

«Полицейские настоятельно рекомендуют при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, незамедлительно прерывайте разговор. Это звонят мошенники! Помните, что сотрудники банков не обращаются с подобными предложениями и никогда не запрашиваю номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях и тем более не призывают переводить денежные средства куда – либо. Позвоните на номер «горячей линии» банка или обратитесь лично к специалистам в отделении банка», – напоминают представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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