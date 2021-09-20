Резиновое правительство: у губернатора Текслера появился 11-ый заместитель

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, похоже, хочет поставить рекорд по количеству заместителей: в его команде появился 11-ый вице-губернатор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Козлов, ранее занимавший пост замминистра строительства РФ, будет координировать реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества в регионе, также курировать вопросы развития цифровых технологий, в том числе и в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Отметим, что Козлов стал 11-ым замом Текслера. У предшественников действующего губернатора Михаила Юревчиа и Бориса Дубровского в разные годы было от 7 до 9 заместителей. 7-ю вице-губернаторами обходился Петр Сумин, но уже на закате своей карьеры, а во время первого губернаторского срока у него было 15 заместителей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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