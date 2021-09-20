Сотни жилых домов в Челябинске на сутки останутся без воды

В Ленинском районе Челябинска на сутки отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 23 часов 22 сентября до 23 часов 23 сентября в связи с переврезкой участка водовода после проведения капитального ремонта будет полностью ограничена подача воды в части жилых домов и административных зданий Ленинского района. Об этом рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

«Под отключение попадают 271 многоквартирный и 544 частных дома, 13 детских садов, 9 учебных и 4 медицинских учреждения, 57 административных зданий и 2 завода. Просим жителей сделать необходимый запас воды», – отметил Александр Астахов.

Для производства работ будет задействовано более 60 сотрудников и 25 единиц техники.

Руководство МУП «ПОВВ» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефон информационно-справочной службы предприятия 214-00-14 (круглосуточно).

Перечень зданий, попадающих под отключение водоснабжения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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