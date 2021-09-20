На Южном Урале рухнули показатели в животноводстве

В Челябинской области снижается поголовье скота и производство мяса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с января по август 2021 года на Южном Урале произведено 267 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 10,4% меньше относительно аналогичного периода 2020 года и на 13,9% меньше, чем в августе прошлого года. Об этом свидетельствует Челябинскстата отчет о состоянии животноводства в сельхозорганизациях региона .

Значительнее всего просели объемы баранины и мяса коз – на 24,1%, до 12,9 тонны. Лидирует в южноуральском животноводстве, по-прежнему, производство мяса птицы. С начала года аграрии произвели 177,7 тысячи тонн, но это лишь 88,3% от показателя аналогичного периода прошлого года. Производство свинины упало на 9,1% (до 82,3 тысячи тонн).

Незначительное улучшение демонстрирует лишь производство мяса крупного рогатого скота. Прирост составил почти 10%, но в абсолютных показателях это менее 630 тонн.

Валовый надой коровьего молока также снижается – снизился на 5,7%, до 112,1 тысячи тонн. Куриных яиц получено 1,04 миллиарда штук, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. При этом средняя яйценоскость кур-несушек, наоборот, выросла на 2,8%.

Не радуют и показатели, касающиеся поголовья скота и птицы. Так, численность крупного рогатого скота в августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизилась на 5,4%, свиней – на 6,7%, лошадей – на 4,5%, птицы – на 4%. Незначительный прирост зарегистрирован лишь в поголовье коз и овец – на 6,1% (+89 голов).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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