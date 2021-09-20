Оппозиция наращивает присутствие в райсоветах Челябинска

Ленинский и Калининский райсоветы пополнят сразу пять представителей «Справедливой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предвыборная кампания «единороссов» по довыборам в районные советы депутатов оказалась самой неудачной за всю историю партии.

Лишь в Ленинском районе областного центра представителям «партии власти» удалось провести своего человека в собрание депутатов. Им стал Иван Соломенин, победивший в округе №18. Округ №24, где также проходили довыборы, победа досталась Александру Грамачкову из «Справедливой России».

В Калининском районе «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение. Напомним, кампания в этом городском районе оказалась самой скандальной в этом году. Началась она с попытки отказать в регистрации всем представителям СР, которые вынуждены было отстаивать свое право в суде.

В итоге четверых «справедливороссов» вернули в предвыборную гонку. Именно они и стали победителями довыборов: Илья Пермяков в округе №6, Анна Мадаминова в округе №11, Дмитрий Бельский в округе №18 и Дмитрий Иванов в округе №21.

Последний округ скандалы сотрясали на протяжении всей избирательной кампании: представители ЕР и СР обменивались взаимными обвинениями в грязной игре. Дошло до того, что «справедливороссы» заявили о нападении на своих агитаторов.

Продолжилась «война» и в Единый день голосования 19 сентября. Апогеем противостояния стал момент подсчета голосов. Когда выяснилось, что разрыв между Ивановым и Максимом Голощаповым от ЕР на одном из участков превысил 300 голосов, сразу несколько кандидатов потребовали пересчета. При этом, как правило, жалобы подписывали «технические» кандидаты.

Пересчет длился всю ночь (и это при том, что всего на этом округе проголосовали 3 тысячи 400 человек). В итоге, согласно данным системы «ГАС-Выборы», Дмитрий Иванов опередил своего конкурента из ЕР на 85 голосов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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