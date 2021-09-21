21 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

21.09.2021, вторник
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11:00 Челябинск – Круглый стол с участием членов регионального Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, посвященный подведению итогов общественного наблюдения на выборах (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, шестой этаж, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Выездные мероприятия ЮУКЯ и #РыжегоФеста» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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11:30 Челябинск – Встреча с чемпионами, призерами и участниками Паралимпийских игр Токио 2020 (Уральский государственный университет физической культуры, ул. Орджоникидзе, 1, главный корпус, четвертый этаж, конференц-зал)
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14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту (ул. Кирова, 114)
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18:00 Челябинск – Прогулка «Улица Болотная»: рассказ об истории улицы Красной (встреча возле памятника «Орленок» на Алом поле)
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18:20 Челябинск – Пресс-подход к участникам VIII Международного фестиваля «Джаз на большом органе» (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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19:00 Челябинск – Концерт-открытие VIII Международного фестиваля «Джаз на большом органе» (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
Челябинск. Другие новости 20.09.21
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