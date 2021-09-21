21 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Круглый стол с участием членов регионального Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, посвященный подведению итогов общественного наблюдения на выборах (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, шестой этаж, конференц-зал)