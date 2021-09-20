Управляющему челябинским отделением ПФР изменили меру пресечения

Управляющему челябинским отделением пенсионного фонда России Виктору Чернобровину изменили меру пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», Виктор Чернобровин был арестован 23 июля по подозрению в получении 26,7 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Ранее были задержаны замруководителя регионального отделения ПФР Александра Орехова и сотрудника одного из подразделений Рудольфа Зайцева, также вовлеченных в преступную схему. Оба признали свою вину и дали признательные показания.

Сам Чернобровин вину в инкриминируемых ему действиях не признает. В суде он заявил, что о действиях подчиненных не знал. Тем не менее, суд отправил его в СИЗО.

9 августа, в ходе заседания апелляционной инстанции адвокаты Чернобровина, апеллируя к неудовлетворительному состоянию здоровья челябинца и отсутствию у него намерения скрываться от следствия, просили заменить ему содержание в СИЗО на меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест или залог в размере до 7,5 млн рублей. Однако апелляция была отклонена.

Сегодня суд принял решение изменить меру пресечения на домашний арест – до 12 декабря.

Челябинск, Павел Зварзин

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