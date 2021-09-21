«100% туман»: задыхающиеся от смога челябинцы издеваются над чиновниками минэкологии

Челябинск и пригороды вновь окутал смог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска и Копейска вновь бьют тревогу: ночью города окутала удушливая пелена. Но в региональном минэкологии заявляют, что ничего страшного в городах не происходит.

«Ужас что сейчас творится на улице, вообще вдохнуть нельзя! Кошмар! Видимо, заводы так веселятся, узнав результаты голосования, все выбросили, что было!" – написала в соцсетях нынешней ночью жительница Копейска.

Женщину поддерживают и челябинцы. По словам горожан, смог навис над несколькими районами города. Жалобы поступают из центра, Ленинского района.

Отметим, что с вечера понедельника в Челябинске вновь объявлен режим НМУ. До этого неблагоприятные метеоусловия наблюдались в областном центре до 15 сентября. Но и в конце прошлой недели, настаивают южноуральцы, в городе было не продохнуть.

Между тем, в министерстве экологии Челябинской области настаивают: ситуация в норме. По словам чиновников, концентрация взвешенных частиц в атмосфере Челябинска не превышает предельно допустимый уровень.

Но челябинцы давно уже не верят чиновникам. «Нее, ну, это 100% туман, в Челябинске по-другому не бывает», – саркастично комментируют горожане в соцсетях сегодняшнюю фотографию с затянутым смогом утренним небом в столице Южного Урала. «Причем из Якутии», – подхватывают другие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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