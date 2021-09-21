В пригороде Челябинска власти намерены забрать у собственников четыре десятка участков

В Сосновском районе Челябинска продолжается конфликт между дачниками и властями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в ближайшее время власти намерены изъять у восьми собственников земельные участки, расположенные на территории СНТ «Малышево». Соответствующее решение по итогам публичных слушаний опубликовала администрация района. Всего же чиновники планируют снять с кадастрового учета с последующим переводом в муниципальную собственность 36 участков.

Поводом для решения стал давний конфликт между жителями деревни Малышево и собственниками участков в одноименном СНТ. Напряжение росло долгое время. По словам садоводов, всю инфраструктура на общей территории содержалась исключительно за счет средств членов СНТ. Местные же жители пользовались дорогой, услугой по вывозу мусора и охраной территории бесплатно. Обострила ситуацию установка шлагбаума: жителям деревни предложили заплатить за ключи от устройства.

Деревенских возмутило, что теперь за право попасть в собственный дом они должны платить садоводам. Руководство товарищества настаивает на своем: дороги в населенном пункте – в общей долевой собственности членов СНТ, а они проголосовали за ограждение своей территории. Но и местные жители сдаваться не хотят, требуя демонтировать шлагбаум.

В итоге в конфликт вмешались власти района, предложив проект планировки территории, предусматривающий изъятие земельных участков под дорогой и частично – на территории садов. Изъятые земли должны были принять на баланс муниципалитета, после чего признать установку шлагбаума незаконное и снести устройство. Предложение вынесли на публичные слушания в рамках рассмотрение проекта строительства дороги через Малышево в сторону Полетаево.

Слушания прошли в июне нынешнего года, закончившись скандалом. 200 участников СНТ выступили категорически против проведения каких-либо работ на территории товарищества. Это ощутимо больше, нежели число жителей деревни, в которой прописаны всего семь человек. Но администрация Сосновского района отклонила все предложения садоводов, утвердив собственный проект.

«Проектом для размещения автомобильной дороги предусмотрено изъятие частей земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, – цитирует 74.ru главу района Евгения Ваганова. – Изъятие планируется у 8 собственников земельных участков, в том числе, часть земельного участка будет изъята у юридического лица СНТ «Малышево».

Впрочем, отдельно взятый шлагбаум вряд ли мог так сильно заинтересовать районные Садоводы уверены: спор вокруг шлагбаума – лишь повод. И кивают в сторону давних планов властей по строительству в водоохранной зоне реки Миасс коттеджного поселка, к которому и нужна дорога. При этом среди интересантов строительства называют бывшего первого замглавы района Игоря Азархина, которого судят сейчас за махинации с муниципальными деньгами.

Но районные власти это категорически отрицают. Участки в берегу реки, действительно, по большей части раскуплены, признают чиновники. Но они находятся в зоне подтопления, а потому строить на них жилые дома нельзя, настаивают в администрации. Попутно отмечая, что создание на этих землях садов тоже незаконно.

А потому в дальнейшем администрация Сосновского района намерена снять с государственного кадастрового учета 36 земельных участков со статусом «временные», права на которые не зарегистрированы. 38 собственникам и арендатору земельных участков уже направлены уведомления с предложением об отказе от права собственности с последующей регистрацией права за Кременкульским сельским поселением Сосновского района.

Юристы отмечают двоякость ситуации. С одной стороны, изъятие земель для государственных и муниципальных нужд можно проводить только по решению суда, при этом с предоставлением сопоставимой замены либо выплатой компенсации. С другой, устанавливать шлагбаум, ограничивающий доступ на территорию населенного пункта, незаконно, и чревато с нынешнего года возбуждением уголовного дела. Но сами садоводы признают: если убрать шлагбаум, СНТ захлестнут кражи, и тогда сами дачники рады будут избавиться от своих участков за бесценок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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