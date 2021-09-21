В Челябинске вводят QR-кода. Пока для любителей хоккея

На домашние матчи ХК «Трактор» будут пускать при наличии QR-кода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, домашние игры ХК «Трактор» смогут посещать в три раза больше болельщиков. Однако попасть на них смогут не все.

«По согласованию с Роспотребнадзором РФ на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение, что домашние матчи на ледовой арене «Трактор» смогут посещать до 3 тысяч болельщиков, – уточнили в правительстве. – Попасть на домашние игры ХК «Трактор» смогут южноуральцы, имеющие QR-код, который подтверждает наличие прививки или факт перенесенного COVID-19 за последние полгода, а также несовершеннолетние до 18 лет».

Новая схема начнет действовать уже со следующей домашней игры, которая пройдет 23 сентября. В этот день хоккейный клуб «Трактор» сыграет с московским «ЦСКА».

Продажа билетов онлайн будет осуществляться после подтверждения болельщиком наличия у него действующего QR-кода. При продаже билетов у касс будет размещена подробная информация о правилах и порядке доступа на арену, а кассир сможет дать все необходимые пояснения.

При наличии НЕподтвержденного QR -кода (или его отсутствии) и валидного билета клуб будет вынужден отказать болельщику в доступе на арену с возможностью возврата билета.

Доступ на арену гостевых фанатов и фанатов клуба будет осуществляться по тому же алгоритму – с проверкой действующих QR -кодов.

Рассадка на все сектора будет проходить с соблюдением социальной дистанции – 2 места через 2, согласно купленным билетам.

Вход болельщиков на ледовую арену будет осуществляться через все турникеты на центральном входе после проверки QR -кода, сверки его данных с паспортом, измерения температуры, досмотра и считывания валидного балета на турникете.

Челябинск, Виктор Елисеев

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