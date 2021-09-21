В Челябинской области рухнули объемы многоэтажного строительства

На Южном Урале резко сократился ввод в строй многоквартирных жилых домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за 8 месяцев текущего года в регионе введено более 1 миллиона 52 тысяч квадратных метров жилья, что на 24,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Лидеры по динамике ввода жилья (в сравнении с январем-августом 2020 года): Верхний Уфалей (+8 тысяч 257%), Катав-Ивановский район (+453%), Карабаш (+376%), Уйский (+328%) и Кунашакский (+307%) районы.

Впрочем, за оптимистичными реляциями кроется глубокий кризис строительной отрасли Южного Урала. Так, невероятный рост, достигнутый в Верхнем Уфалее, в абсолютных числах уже не столь впечатляет. Согласно данным Челябинскстата, за восемь месяцев текущего года в городе сдано в эксплуатацию 4 тысячи 954 квадратных метра (из них 2 тысячи 93 квадратных метра построены рядовыми жителями города, то есть относятся к сфере индивидуального жилищного строительства, влияние на которую областного правительства равно нулю). А прирост в десятки раз зафиксирован просто потому, что даже за январь-октябрь 2020 года в Верхнем Уфалее было сдано всего 258 квадратных метров жилья.

Отметим, что среди городов Челябинской области меньше, чем в Верхнем Уфалее, построили за январь-август нынешнего года только в Усть-Катаве (4 тысячи 490 квадратных метров) и Локомотивном (информация по округу отсутствует).

Что касается региона в целом, рост объемов вводимого жилья обеспечивают, опять-таки, простые южноуральцы. Так, по официальным данным из 1 миллиона 52 тысяч квадратных метров 704,3 тысячи приходится на сектор ИЖС (рост на 84,8%). В секторе многоквартирных домов пока наблюдается противоположная тенденция: против 462 тысяч квадратных метров, сданных в январе-августе 2020 года, за аналогичный период нынешнего года было введено в эксплуатацию лишь 347,9 тысячи «квадратов», что на 114,1 тысячи квадратных метров меньше. Таким образом, в секторе МКД мы наблюдаем падение объемов на 24,7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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