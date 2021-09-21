В Челябинской области стало известно о еще одном факте двойного голосования

Челябинцы требуют от СКР разобраться с двойным голосованием на выборах 19 сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», его руководитель Ярослав Щербаков отправил обращение в региональное следственное управление СКР по факту фальсификации избирательных документов на очередном УИК.

«В поселке Бердяуш Саткинского района избиратель пришел на свой избирательный участок №1213 19 сентября после 17:00 и обнаружил что в списках избирателей, напротив его данных и данных пяти членов его семьи стоят подписи за полученные бюллетени. В день голосования, доехать до избирателя мобильная группа не успела, однако консультацию дала. На место выезжали сотрудники полиции», – уточнили представители партии.

Это не единственное такое нарушение на прошедших выборах. Так, на участке №129 в Златоусте представитель СР обнаружили в списках данные 97-летней женщины, умершей, по словам ее родственников, еще несколько лет назад.

На УИК № 2055 (Советский район Челябинска) в списке на надомное голосование оказалось 34 умерших человека. А супруга экс-вице-мэра Челябинска Олега Извекова, находящегося сейчас в СИЗО, заявила, что перед каждыми выборами им приходит приглашение принять участие в голосовании с указанием трех избирателей, при том что они с супругом живут в квартире вдвоем, и знать не знают, кто таинственная незнакомка, регулярно появляющаяся в их квартире, по мнению членов избиркома.

Кроме того, аналогичный бердяушскому случай произошел в Сосновском районе, где избиратели, придя на избирательный участок №2164, выяснили, что они уже проголосовал и всей семьей. И их умерший дедушка тоже. Похожая история произошла на УИК №2093 (Коркинский одномандатный округ).

Челябинск, Виктор Елисеев

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