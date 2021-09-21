Полтора десятка школ Южного Урала полностью ушли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области продолжает расти число образовательных организаций, перешедших на дистант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в Челябинской области продолжают вводить карантин в образовательных организациях.

По информации министерства образования и наук региона, на данный момент на дистанционные формы обучения переведена 480 классов в 140 школах. Кроме того, 15 школ закрыты на карантин полностью: в Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Чебаркульском, Троицком, Уйском районах, а также в Озерске.

В дошкольных образовательных учреждениях карантина по ОРВИ пока нет. Но в 16 группах введен режим изоляции в связи с контактом с зараженным COVID-19. Аналогичные ограничения действуют в девяти классах семи школ области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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