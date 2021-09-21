На Южном Урале не знают, что делать с весогабаритными рамками, завалившими дальнобойщиков штрафами

Чиновники Челябинской области признались, что не знают, как избавить дальнобойщиков от многомиллионных штрафов.

Напомним, автоматическая информационная система весогабаритного мониторинга и контроля была запущена в тестовую эксплуатацию 15 апреля нынешнего года. 15 июля работа в тестовом режиме закончилась, и вся информация о нарушениях допустимых весогабаритных норм начала поступать в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области ГИБДД. Между тем, штрафы по этой статьи начинаются от 150 тысяч рублей.

Тут-то и выяснилось, что на двух из пяти пунктах мониторинга, фиксируется неимоверное число правонарушений. Поначалу речь шла о 50 тысячах протоколов на общую сумму в 8 миллиардов рублей. Пока в ГИБДД подтвердили сумму в 266 миллионов рублей.

Предпринимательское сообщество начало бить в набат: огромные штрафы, и не по одному на машину, буквально завалили дальнобойщиков. Перевозчики предупредили, что, если ситуация не изменится, проблемные рамки будут объезжать по дорогам областного центра. А многие предприниматели попросту разорятся.

При этом, по словам дальнобойщиков, на других пунктах Челябинской области и по всей России у водителей тех же самых машин никаких проблем не возникало. Предприниматели уверены: «неудобные» рамки расположены с нарушениями: на повороте, на подъеме, к тому же дорога перед ними с колеей, что противоречит требованиям к оборудованию весогабаритного контроля. Но в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта уверяют: все нормы соблюдены.

В итоге, 11 сентября областное управление ГИБДД приостановило обработку материалов, поступающих со всех пяти пунктов, а региональные чиновники начали поверку установленных рамок. При этом в ГИБДД признали наличие нарушений в работе системы: например, в материалах указывалась одна фура, а на фото была другая, или акты выписывались на авто, имевшее спецразрешения на движение с превышением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе в Миассе состоялся круглый стол по проблеме с участием представителей бизнес-сообщества и заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Сергея Харченко. Чиновник попытался успокоить предпринимателей, заверив, что проблема решаема. Но за решением предложил обращаться в Москву.

«Со своей стороны мы постараемся наше оборудование вывести на максимальные рамки погрешности, пойдем на затраты, оттестируемся, получим новый сертификат, – цитирует «Знак.ком» замминистра. – Я бы вам подсказал выйти на федеральные органы власти, я не компетентен. И хочу пожелать не нарушать правила движения. Всем сил и здоровья».

Решать же проблему уже выписанных штрафов дальнобойщикам предложили в суде. Правда, юристы сомневаются в перспективности такого шага: как доказать, что рамка работает неправильно, пока неясно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.09.21

Новая политическая реальность: трендом прошедших выборов стала всеобщая демотивация. / Риски пока остаются: минэкономразвития РФ ждет к концу года инфляцию на уровне 5,8%. / Полтора десятка школ Южного Урала полностью ушли на карантин по ОРВИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»