22 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

22.09.2021, среда

07:20 Челябинск – Пресс-тур в национальный парк «Зюраткуль» (отъезд от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию в режиме видео-конференц-связи

09:30 Челябинск – Бесплатный мастер-класс для малого и среднего бизнеса «Экспорт 2021: новые возможности» (ул. Российская, 110, коворкинг «Мой бизнес», к. 1)

10:00 Челябинск – Пленарное заседание IV Всероссийской научно-практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве», приуроченной к 100-летию архивной службы Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

10:00 Челябинск – Церемония специального гашения художественного маркированного конверта, посвященного 100-летию Архивной службы Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

10:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в режиме видео-конференц-связи

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Культура Южного Урала: чем порадует новый сезон» (пресс-центр «Гранада пресс»)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию в режиме видео-конференц-связи

13:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству в режиме видео-конференц-связи

14:00 Челябинск – Церемония награждения призеров, участников XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио и их тренеров с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж)

15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению в режиме видео-конференц-связи

15:00 Челябинск – Церемония закладки капсулы с посланием потомкам на территории Объединенного государственного архива Челябинской области (Свердловский пр., 30А)

16:00 Челябинск – Экскурсия для уполномоченных по правам человека субъектов Российской Федерации по городу Челябинску в рамках программы кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2021» (новая набережная реки Миасс, от Краеведческого музея до Сквера искусств – пересечение с улицей Пушкина)

17:00 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийского турнира по спортивной гимнастике «Орленок». Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября (СШОР №4 по спортивной гимнастике, Свердловский пр., 84А/1)

Челябинск. Другие новости 21.09.21

На Южном Урале не знают, что делать с весогабаритными рамками, завалившими дальнобойщиков штрафами. / Новая политическая реальность: трендом прошедших выборов стала всеобщая демотивация. / Риски пока остаются: минэкономразвития РФ ждет к концу года инфляцию на уровне 5,8%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»