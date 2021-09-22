Ноу-хау: в Челябинске коммунальщики умудрились закрыть одним люком все колодцы в микрорайоне

Челябинцев возмутили фото-гастроли коммунальщиков по микрорайону Чурилово.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странное зрелище, повергших южноуральцев в шок, жители микрорайона Чурилово наблюдали в минувшую субботу, 18 сентября. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Уважаемая администрация Тракторозаводского района, это в день выборов (суббота) у нас так принято сейчас: поставить люк, который отсутствует больше месяца, сфотографировать и положить обратно те же доски, которые закрывают открытую дыру уже больше месяца? Все инстанции уже давно обзвонили, вот пожалуйста, или ждем пока кто-то провалится?" – обратились к чиновникам возмущенные челябинцы.

Напомним, в последнее время в Челябинске произошло сразу несколько ЧП с люками. Так, в переулке Мамина, расположенном как раз в Тракторозаводском районе, в прикрытый доской люк провалился ребенок. Мальчика удалось спасти благодаря усилиям отца и бывших поблизости горожан.

Но для решения проблемы у местных коммунальных служб средств, видимо, не хватило. «Ну, а что поделать, если один люк на весь район. Приходится таскать этот люк для фото-отчета», – иронизируют горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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