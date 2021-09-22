В России могут резко подорожать макароны: производители заявляют о дефиците пшеницы твердых сортов, что уже вызвало резкий рост стоимости сырья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нехватка сырья возникла потому, что зерно в огромно количестве вывозят за границу. Отчасти это спровоцированной засухой минувшего лета, отчасти – поведением самих производителей макаронных изделий: они всячески пытаются снизить закупочные цены на зерно, поэтому поставщикам выгоднее работать на экспорт.

«Сейчас зерно просто вымывается, к нам на Алтай приехали все, кому не лень, – цитирует «Интерфакс» владельца холдинга «Алтан» Валерия Покорняка. – Цена на пшеницу твердых сортов на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс рублей за тонну, а в последние полторы – две недели вышла на уровень 32 тыс – 38 тыс рублей».

«По Казахстану серьезная проблема, – отмечает начальник планово-экономического отдела челябинского объединения «Союзпищепром» Елена Палкина. – Страшно представить, сколько пшеницы уходит туда».

«Мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США», – добавляет Покорняк. При этом в России производство пшеницы I и II класса за последние 30 лет упало в среднем в 5 раз, а в том же Алтайском крае – в 10 раз. Все это вкупе привело к дефициту пшеницы внутри страны, что опять же подстегивает рост цен.

Генеральный директор ОАО «Экстра М» Лоренцо Трашинелли заявил, что у производителей макарон «наступает паника». Старых запасов сырья хватит примерно до конца года, а затем придется закупать пшеницу нового урожая по новым ценам.

Ситуация осложняется существенным ростом затрат на комплектующие: за год материалы подорожали в 2 – 3 раза.

«Возьмем даже простейшую вещь – деревянный паллет, октябрь прошлого года – он стоит 160 рублей, сейчас – плюс 250%. Гофрокороб – рост цены до 100%, термоусадочная и стрейч-пленка – удорожание на 100% – 120%", – рассказывает коммерческий директор отдела продаж ЗАО «Байсад» Лариса Левина.

При таком раскладе производители видят для себя единственный выход – повышать цены. Пока заявляется о 15%-м росте, но участники рынка предупреждают, что этим дело не ограничится. «Потому что завтра цена не снизится ни на что – ни на зерно, ни на упаковку, ни на транспорт», – подчеркнула Левина.

Производители макарон обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Плюс разработали программу по увеличению посевных площадей пшеницы I и II класса на Алтае, Поволжье, Оренбургской и Челябинской областях. Задача непростая: нужны семена, удобрения, эффективные агротехнологии, необходима соответствующая подготовка специалистов. Все это затратно, поэтому программа предусматривает господдержку хозяйств по семенам и удобрениям, а также дотации за классность выращиваемой пшеницы.

Чтобы ускорить процесс, представители макаронного бизнеса решили обратиться к президенту РФ: соответствующие документы будут направлены главе государства до конца текущей недели.

Москва, Игорь Юров

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