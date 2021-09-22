Кредиторы предъявили семье челябинского госдепа долг в миллиард рублей

Депутата Госдумы Олега Колесникова и его семью хотят привлечь к субсидиарной ответственности по еще одной принадлежавшей им компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области включил в перечень соответчиков по делу о взыскании почти миллиардной задолженности с аптечной сети «Классика» продлившего 19 сентября действие депутатского мандата Госдумы Олега Колесникова («Единая Россия») и его семьи. Кроме того, кредиторы требуют наложить арест на имущество контролирующих должника лиц.

Напомним, управлявшее сетью ООО «Аптека «КЛАССИКА» ЧЛ было банкротом в 2017 году. На сегодня долг общества перед кредиторами составляет составляет 936,5 миллиона рублей.

С 2013 года учредителем ООО числится Вячеслав Шеркель, до этого единственным собственником была Александра Колесникова – дочь депутата Госдумы Олега Колесникова. При этом ФНС ранее установила, что «Аптека «КЛАССИКА» и «Аптека «КЛАССИКА» ЧЛ являются взаимозависимыми организациями: в числе учредителей организаций присутствуют одни и те же люди либо их родственники, аналогично дела обстоят и должностными лицами и сотрудниками компаний. При этом, «Аврора», под контроль которой в 2016 году перешла аптечная сеть, также аффилирована с семьей Колесниковых.

Арбитражный суд согласился с аргументами представителя кредиторов, признав Олега Колесникова и его супругу Лену (депутат Законодательного собрания Челябинской области) контролирующими лицами. Вопрос о привлечении их к субсидиарной ответственности будет рассмотрен 9 ноября.

Напомним, ранее суд наложил арест на имущество Олега и Лены Колесниковых в рамках дела о привлечении их к субсидиарной ответственности по долгам еще одной принадлежавшей им компании – холдинга «Здоровая ферма». Стоимость арестованного имущества семьи и их бизнес-партнеров равна 414 миллионам рублей.

Правда, если верить налоговым декларациям супругов-депутатов, имущества у них практически нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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