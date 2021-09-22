В Челябинске на заводе заметили лося

Челябинцы заметили на территории одного из предприятий города лося.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дикое животное очевидцы успели сфотографировать на железнодорожных путях, расположенных на территории Челябинского металлургического комбината.

«По заводу лоси скачут», – подписал фото автор, опубликовав его в одной из социальных сетей.

По словам горожан, живность на площадях, принадлежащих ЧМК, – далеко не редкость. «Еще зайцы, лисы, перепелки и как-то видела оленя или косулю», – пишет челябинка. Сотрудники холдинга предполагают, что животных привлекает зелень, растущая на обширной территории предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.09.21

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