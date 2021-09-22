Перекресток в центре Челябинска на три дня станет источником дополнительных проблем для автомобилистов

На пересечении улиц Кирова и Труда в Челябинске ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с выполнением первого этапа работ по ремонту трамвайного переезда с 22 часов 22 сентября до 22 часов 24 сентября будет ограничено движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Труда и Кирова. Движение трамваев осуществляется в обычном режиме.

По улице Кирова до двух полос сократится проезжая часть при движении в сторону центра.

По улице Труда по направлению ко дворцу спорта «Юность» – движение с трех полос только направо, проезд прямо – запрещен; по направлению к улице Пушкина – движение по одной полосе прямо, поворот налево на улицу Кирова – запрещен.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.09.21

В Челябинске на заводе заметили лося. / Кредиторы предъявили семье челябинского госдепа долг в миллиард рублей. / В России могут резко подорожать макароны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»