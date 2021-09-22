В Миассе автомобиль влетел в яму, брошенную коммунальщиками

В Миассе автомобиль влетел в яму, оставленную коммунальщиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел возле станции сокрой помощи на улице Ильмен-Тау.

«Газовики вырыли две ямы у обоих концов здания, огородили лентой и ушли, – рассказали горожане группа «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». – Потом через недельку вернулись и просверлили горизонтальную скважину от ямы до ямы, засунули туда трубу и ушли (лента осталась, но провисла от дождей и ветра). Потом пришли монтажники, произвели с трубой какие-то манипуляции и ушли (лента осталась, но уже втоптанная в землю)».

В итоге в яму влетел автомобиль. Его вытащили эвакуатором. «А яма так и осталась, не огражденная ничем», – уточняют горожане.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 22.09.21

В Челябинске на заводе заметили лося. / Кредиторы предъявили семье челябинского госдепа долг в миллиард рублей. / В России могут резко подорожать макароны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»