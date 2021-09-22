В Миассе неизвестные подожгли приют для животных

Животные погибли во время пожара в миасском приюте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло вечером 21 сентября в приюте для животных «КотоПес». Об этом южноуральцы сообщили в социальных сетях.

«В районе 11 вечера мне позвонили, что горит приют. Приехали пожарные, – пишет житель Миасса. – По предварительной информации сгорело полностью здание, в котором находились морозильные камеры с субпродуктами. Мешки с крупой. Посуда для готовки, ведра. Весь ужас словами не передать... Немного отлегло, когда пришла информация, что хвостики живы. Почти все. Непонятен вопрос по двум малышам, которые находились в сгоревшем пристрое к дому. Вероятнее всего» они погибли. Им было примерно 1,5 месяца».

Позднее выяснилось, что два щенка, действительно, погибли. По предварительной версии, причиной пожара мог быть умышленный поджог.

Сейчас зоозащитники принимают помощь от неравнодушных южноуральцев. «Необходима немедленная помощь на покупку сухого корма для животных, – пишут активисты. – Так как сгорели все продукты, печка, где готовили. Мы вынуждены снова перевести всех на сухой корм до изменения ситуации». Кроме того, они просят жителей помочь найти новый дом уцелевшим малышам. Также волонтерам понадобится помощь стройматериалами на восстановление забора и помещения.

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