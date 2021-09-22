В Челябинске пенсию сироты списали в счет долгов умершего отца

В Челябинске суд обязал вернуть сироту пенсию по потере кормильца, списанную в счет погашения долгов покойного отца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска провело проверку после жалобы местной жительницы на списание средств.

Горожанка рассказала, что стала опекуном несовершеннолетнего внука после смерти его родителей. Первой он потерял мать, после чего ему была назначена пенсия по случаю потери кормильца. Деньги зачислялись на счет в банке, открытый на имя отца. После смерти отца со счета были удержаны деньги в счет погашения его задолженностей по исполнительным производствам.

«В связи с тем, что денежные средства предназначались несовершеннолетнему и не могли быть удержаны в счет погашения долгов отца, по результатам проверки прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о признании денежных средств собственностью несовершеннолетнего и их возврате», – уточнили в надзорном ведомстве.

Судом требования прокурора были удовлетворены, но решение суда обжаловал одним из ответчиков. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда судебный акт оставлен без изменения, вступил в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

В пресс-службе УФССП по Челябинской области пояснили, что судебные приставы не занимаются непосредственным списанием средств с банковских счетов. «Пристав лишь выносит постановление, направляя его в кредитное учреждение. После этого сам банк производит списание средств», – рассказали представители надзорного органа.

При этом каждая организация, направляющая деньги на банковский счет, должна присваивать транзакции определенный код (эта комбинация может обозначать заработную плату, пенсию, денежный перевод и т.д.). И в соответствии с кодом сотрудники кредитной организации и производят (или не производят) списание поступивших на счет средств. Впрочем, представители УФССП признали, что бывают случаи, когда такой код производящая транзакцию организация не указывает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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