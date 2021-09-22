Власти Южного Урала признались, что проект «Чистый воздух» могут сорвать

Эксперимент по квотированию выбросов в Челябинской области может быть сорван.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятия Челябинской области до сих пор не получили утвержденные квоты выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев в ходе заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии.

«По Челябинску квоты разработаны для 55 предприятий и 16 магистралей. В Магнитогорске это 20 предприятий и 10 магистралей, – рассказал чиновник. – В марте 2021 года аппарат Росприроднадзора направил предложения по допустимым вкладам предприятий, мы их рассмотрели и направили замечания. С марта по июль министерство экологии не раз направляло предложения по допустимым вкладам, но, к сожалению, до сих пор ответной реакции нет: предприятия не получили квоты по выбросам, которые они должны рассмотреть и согласовать».

При этом глава ведомства признался, что у минэкологии просто нет об этом информации. И предложил парламентариям самим запросить ее у промышленников.

Напомним, эксперимент по квотированию выбросов стартовал в 2020 году. И южноуральские чиновники не раз отчитывались о его реализации опережающими темпами. Но за последние несколько месяцев не нашли необходимым выяснить у федералов причины задержки.

Более того, в региональном минэкологии крайне обеспокоены очередным пересмотром методики подсчета индекса загрязнения атмосферы. Чиновники опасаются, что из-за этого значение индекса только повысится. Поэтому пока они воздерживаются от оглашения конкретных цифр, заверяя лишь, что в 2021 году этот показатель окажется стабильным. То есть, по сути, экологическая обстановка в Челябинске за последние несколько лет не изменилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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