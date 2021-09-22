Челябинцы, устроившие стрельбу в центре города, отделались легким испугом

Полиция нашла молодых людей, открывших пальбу по окнам многоэтажки в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция установила двух челябинцев, устроивших стрельбу в ЖК «Территория» на улице Овчинникова в Сосновском районе Челябинска.

Напомним, инцидент произошел 29 августа этого года и был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Из подъезда многоквартирного дома вывалилась шумная компания нетрезвых молодых людей, в большинстве – девушек. Но были среди них и парни. Как раз двое из них и решили отличиться: выхватили оружие и начали стрелять по окнам верхних этажей.

Оказалось, что причиной выходки стала ссора с соседями. Стрелявшими же, как выяснилось, были двое из гостей. Одному из них 18 лет, другому – 17. Огонь они открыли из пневматического и стартового оружия.

«Двое стрелявших были установлены, – цитирует 74.RU представителя управления МВД по Челябинску. – В отношении обоих составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении родителей несовершеннолетнего также составлен протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материал направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации».

Отметим, что первая статья предполагает штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток, вторая – предупреждение или от 100 до 500 рублей штрафа.

Кроме того, 17-летнего молодого человека поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Челябинцы несколько удивились мягкости, проявленной органами правопорядка. «Мелкое хулиганство? А закон нарушения тишины, порча имущества, угроза расправы соседям?" – недоумевают горожане. Другие интересуются: «Если эти детки купят уже боевое оружие и начнут стрелять, их привлекут по крупному хулиганству или оставят мелким?" «Сегодня они с соседями поругались и пошли стрелять, а завтра с педагогом в школе – и повтор стрельбы в Казани и Перми», – присоединяются третьи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.09.21

Власти Южного Урала признались, что проект «Чистый воздух» могут сорвать. / В Челябинске пенсию сироты списали в счет долгов умершего отца. / Счетная палата: Правительство РФ не учитывает уровень бедности и вероятность нового кризиса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»